Именинник признался, что ему всегда говорили, что 40 лет – сложная дата, но не думал, что настолько.

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Вот и 40! Мне говорили, что праздновать 40 лет плохо, но я не думал, что так. Мечтаю только об одном – отпраздновать свой день рождения вместе с победой! Что я чувствую в 40? Возраст и война изменили все. Лучшим подарком является то, что самые близкие живы и в безопасности. Чего и желаю всем,

– написал телеведущий.

Вместо всех подарков и поздравительных слов он попросил направить помощь в поддержку армии в фондах Сергея Притулы и "Вернись живым", а также в "ПриватБанке".

На красноречивом фото отец крепко обнимает своего сына Марка на фоне голубого неба и украинского флага.



Александр Педан с сыном Марком / Фото из инстаграмма мужчины

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали любимому ведущему мира и спокойствия.

Кто еще из звезд отмечал день рождения во время войны: