Именинник признался, что ему всегда говорили, что 40 лет – сложная дата, но не думал, что настолько.
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Вот и 40! Мне говорили, что праздновать 40 лет плохо, но я не думал, что так. Мечтаю только об одном – отпраздновать свой день рождения вместе с победой! Что я чувствую в 40? Возраст и война изменили все. Лучшим подарком является то, что самые близкие живы и в безопасности. Чего и желаю всем,
– написал телеведущий.
Вместо всех подарков и поздравительных слов он попросил направить помощь в поддержку армии в фондах Сергея Притулы и "Вернись живым", а также в "ПриватБанке".
На красноречивом фото отец крепко обнимает своего сына Марка на фоне голубого неба и украинского флага.
Александр Педан с сыном Марком / Фото из инстаграмма мужчины
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали любимому ведущему мира и спокойствия.
Кто еще из звезд отмечал день рождения во время войны:
- Дочь Ольги Сумской Анна праздновала 20-летие 2 марта;
- 5 марта свои 36 лет отмечала певица Мика Ньютон;
- Ведущий Тимур Мирошниченко тоже праздновал 36-летие, однако 9 марта;
- 20 марта свой 24-й день рождения встретила дочь Пономарева и Мозговой – Евгения;
- Несмотря на осаду Мариуполя, родные Андрея Беднякова нашли способ приветствовать его с 35-м днем рождения 22 марта.