Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко отмечает день рождения. Однако этот день для него не слишком счастлив, ведь прошло уже 2 недели, как Украина переживает страшные времена истории.

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Тимур Мирошниченко записал видео в день рождения

В то же время, ведущий подчеркнул, что с другой стороны Украина переживает важные и вдохновляющие времена, когда вся страна объединилась.

"Я вижу эти километровые очереди к военкоматам, когда по несколько дней можно стоять и все равно не попасть даже на запись. Я вижу, как люди из всех уголков страны пытаются делать что-то полезное для своего государства и я призываю всех, кто сейчас где бы ни был, проявлять какие-то свои скрытые таланты и делать то, что вы можете", – призвал Тимур Мирошниченко.

Телеведущий признался, что он нашел скрытый талант. Вместо журналистики и телевидения он сейчас занимается перевозкой.

Я могу провести, как оказалось, за рулем, подряд 25 часов, без остановки куда-то ехать. За эти 2 недели намотал уже более 10 тысяч километров, мотаясь от границы к границе, кого-то подвозя, кому-то забирая, увозя все необходимое для наших волонтерских штабов, терробороны, ВСУ,

– рассказал Мирошниченко.

Мужчина добавил, что сейчас не стоит опускать руки. Ведь сейчас куется история новой современной Украины: "Я уверен, что до победы осталось еще совсем немного и мы сможем с вами отпраздновать все, что можно за огромным столом, который накроют от Ужгорода до Луганска, от Луцка до Ялты".

На свой 36 день рождения я больше всего стремился к победе Украины. Но надо еще немного подождать. Но знаю, что она не за горами,

– написал Тимур в сообщении.

Тимур Мирошниченко обратился к украинцам:

Напомним, Тимур Мирошниченко с семьей был в эпицентре обстрелов Киева . Поэтому он забрал жену и детей и уехал из столицы. Однако остался в Украине.

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Текст публикации Тимура Мирошниченко

На свой 36 день рождения я больше всего стремился к победе Украины.

Но надо еще немного подождать. Но знаю, что она не за горами. Потому что уже вторую неделю мужчины нашей семьи не могут попасть в ряды защитников! Очереди на километры только растут!

Но победа куется в тылу! Помните! Каждый из нас может быть полезен, стоит лишь упомянуть свои таланты. Спасибо всем за тысячи поздравлений, лучшим подарком будут термушки для наших ребят, которые мы сейчас закупаем для них. Вот карточка моей жены, на которую все желающие могут бросить немного тепла для тех, кто защищает наш покой. 5168742718046133