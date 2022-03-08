Праздник артистка отмечала 5 марта, тогда же она и опубликовала сообщение, в котором рассказала о "буднях войн ы ". По ее словам, это самый безумный день рождения, который у нее когда-либо был.

К слову Растроганная Ольга Сумская поздравила младшую дочь с 20-летием: "Готовили тебе столько сюрпризов"

"...Я его запомню на всю жизнь. Я проснулась в Польше с такой болью в сердце за свою страну! Я здесь, чтобы помочь своей семье, друзьям и украинскому народу. Я планирую создать фонд для поддержки онкобольных, которые потеряли все и все еще нуждаются в лечении в Украине во время войны. Я хочу помочь украинским женщинам с детьми, которым пришлось покинуть дом с одной сумкой и бежать... Пожилым людям, которые оставили всю свою жизнь позади, и я надеюсь, что сделаете пожертвование ", – рассказала Мика Ньютон.

А что касается праздничного пожелания, то она очень хочет, чтобы эта ужасная война закончилась.

Что Бог остановит Путина, убивающего украинцев. Все больше и больше детей и обычных людей умирают без причины. Мое сердце болит, но мы должны оставаться сильными друг для друга. Слава Украине!

– написала Мика.

Отметим, что в комментариях Мики Ньютон поздравили многие иностранные коллеги, которые пожелали ей счастья и мира в Украине. Пока неизвестно, где именно в Польше проживает певица и с кем ей удалось уехать из страны.



Мика Ньютон уехала в Польшу / Скриншот с инстаграм-сторис