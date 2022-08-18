Пользователи сети подвергли критике Эллерта за то, что во время войны ему удалось уехать из страны. Теперь Александр ответил недовольным хейтерам.

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Почему Эллерт улетел в США

Мужчина не раскрыл все секреты, но признался, что одной из причин его поездки в Соединенные Штаты Америки стало выступление 24 августа на концерте по случаю Дня Независимости Украины. Кроме Эллерта, там будут и другие украинские артисты: Мика Ньютон, Виталий Козловский, Позитив, Анатолий Анатолич.



Почему Эллерт улетел в США / Скриншот инстаграмм-сторис Эллерта

Был ли Эллерт в терробороне

В начале полномасштабного вторжения мужчины оставили работу и массово вступали в ряды территориальной обороны, старались защищать Украину от врагов. Александр Эллерт не был исключением. Артист сообщил, что он был в составе территориальной обороны в течение трех месяцев – февраль, март, апрель. У Эллерта даже осталось удостоверение.



Александр Эллерт был в терробороне / Скриншот инстаграм-сторис Эллерта

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