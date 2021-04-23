Украинский певец Александр Биденко принимал участие в различных шоу – "Лиге Смеха", "Х-факторе", "Голосе страны". Он продолжает покорять публику своими композициями.

К теме В Роттердаме установили главную сцену Евровидения-2021: первые фото

Александр Биденко презентовал трек

"Эта песня о долгожданной, взаимной, возможно, по-своему детской и романтической любви, кстати, которой даже расстояние не может быть помехой", – отметил Александр.

Биденко уже не впервые приятно удивляет поклонников романтическими премьерами, именно поэтому в тесных кругах его называют лирическим романтиком, который каждый раз воспевает любовь по-своему.

Считаю, у каждого из нас есть на свете пара, та самая, родная и нужная каждому. Хотя сначала приходится так трудно ее искать, но потом ты получаешь полноценного себя, с внутренним спокойствием, гармонией и желанием просыпаться на следующее утро. А она как правило является замечательной, потому что она – рядом,

– добавил артист.

Сейчас артист активно работает над созданием видеоклипа на эту композицию. Он заверил, что как только наступит настоящая весна, сразу приступит к съемкам.

"В планах – снять полноценный видеоклип. С нетерпением ждем долгожданную весну, чтобы все засверкало и расцвело. Ведь именно весна – это время когда нужно влюбиться. И эти ощущения приобретают особое состояние", – сказал певец.

Александр Биденко - "Торкайся мене": видео

Громкие музыкальные премьеры 23 апреля