Долгожданная премьера состоялась в пятницу, 23 апреля. На личной странице в инстаграме артистка опубликовала сообщение, в котором больше рассказала о новых композициях.

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Альбом Джамалы "5:45"

"5:45" продолжает мое изучение эмоций человека. Он о взгляде в себя. В нем есть немного грусти и меланхолии. Он о душевном состоянии, когда ты просто воспринимаешь все, как есть, и понимаешь, что ничего нельзя изменить", – рассказала певица.

Джамала добавила, что в альбом вошли песни, которые она писала с электронными музыкантами в течение двух лет. Также во время записи она познакомилась с музыкантом Ильей Мисюрой: "Хотя мы в основном работали дистанционно, мне понравилось, как он меня чувствовал. Мы так долго работали над песней "5:45", что Илья уже даже выучил меня: если мне нравится – отвечаю сразу, если нет – долго молчу, думаю, что именно не так".

Мне кажется, многим из вас "5:45" будет созвучен в эмоциональном плане. Кто-то, чтобы разобраться в себе, ходит к психологам, менторам, коучам. Мне же в этом помогает написание песен. Когда написала музыку, тексты, мелодию, ритм, я как бы сходила к вам в гости и рассказала обо всем, что меня беспокоит,

– поделилась Джа.

Песни альбома "5:45":

"5:45";

"Поринь";

"Пастка";

"Сміюсь і плачу";

"Жалі".

Джамала – альбом "5:45": слушайте онлайн