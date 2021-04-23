Український співак Олександр Біденко брав участь у різноманітних шоу – "Лізі Сміху", "Х-факторі", "Голосі країни". Він продовжує підкорювати публіку своїми композиціями.

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Олександр Біденко презентував трек

"Ця пісня про довгоочікуване, взаємне, можливо по-своєму дитяче і романтичне кохання, До речі, якому навіть відстань не може бути перешкодою", – наголосив Олександр.

Біденко вже не вперше приємно дивує шанувальників романтичними прем'єрами, саме тому у тісних колах його називають ліричним романтиком, який щоразу оспівує кохання по-своєму.

Вважаю, у кожного з нас є на світі пара, та сама, рідна і потрібна кожному. Хоча спочатку доводиться так важко її знайти, але потім ти отримуєш повноцінного себе, з внутрішнім спокоєм, гармонією і бажанням прокидатися наступного ранку. А він як правило є чудовим, бо вона – поруч,

– додав артист.

Зараз артист активно працює над створенням відеокліпу на цю композицію. Він запевнив, що як тільки наступить справжня весна, одразу приступить до зйомок.

"В планах – зняти повноцінний відеокліп. З нетерпінням чекаємо на довгоочікувану весну, щоб все забуяло і розцвіло. Адже саме весна – це час коли потрібно закохуватись. І ці відчуття набувають особливого стану", – сказав співак.

Олександр Біденко – "Торкайся мене": відео

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