Український співак Олександр Біденко брав участь у різноманітних шоу – "Лізі Сміху", "Х-факторі", "Голосі країни". Він продовжує підкорювати публіку своїми композиціями.
До теми У Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021: перші фото
Олександр Біденко презентував трек
"Ця пісня про довгоочікуване, взаємне, можливо по-своєму дитяче і романтичне кохання, До речі, якому навіть відстань не може бути перешкодою", – наголосив Олександр.
Біденко вже не вперше приємно дивує шанувальників романтичними прем'єрами, саме тому у тісних колах його називають ліричним романтиком, який щоразу оспівує кохання по-своєму.
Вважаю, у кожного з нас є на світі пара, та сама, рідна і потрібна кожному. Хоча спочатку доводиться так важко її знайти, але потім ти отримуєш повноцінного себе, з внутрішнім спокоєм, гармонією і бажанням прокидатися наступного ранку. А він як правило є чудовим, бо вона – поруч,
– додав артист.
Зараз артист активно працює над створенням відеокліпу на цю композицію. Він запевнив, що як тільки наступить справжня весна, одразу приступить до зйомок.
"В планах – зняти повноцінний відеокліп. З нетерпінням чекаємо на довгоочікувану весну, щоб все забуяло і розцвіло. Адже саме весна – це час коли потрібно закохуватись. І ці відчуття набувають особливого стану", – сказав співак.
Олександр Біденко – "Торкайся мене": відео
Гучні музичні прем'єри 23 квітня
- Тіна Кароль випустила відео на пісню "Красиво".
- Джамала презентувала меланхолійний альбом "5:45".
- Alyosha випустила ліричну пісню Lebedi.