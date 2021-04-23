День премьер от украинских звезд продолжается. Еще одной артисткой, которая сегодня порадовала поклонников, стала Alyosha. Она представила новый лирический трек и ошеломила слушателей.

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Alyosha презентовала песню Lebedi

В инстаграм-посте артистка рассказала о новой композиции. Она отметила, что трек уже можно послушать на всех музыкальных площадках.

Люди часто являются черными воронами – эгоистами в мыслях и поступках. Однако любовь перерождает людей на белых лебедей, они становятся милосердными и доброжелательными,

– написала в публикации Alyosha.

Также артистка опубликовала тизер к новому видеоклипу, в котором предстала в образе черного лебедя. Вероятно, она в своей новой работе благодаря любви превратится в красивую белую птицу.

Тизер к клипу Alyosha – Lebedi: смотрите видео онлайн