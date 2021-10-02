Актриса Наталья Денисенко объяснила скандальную выходку мужа в Киеве
Источник:"Зірковий шлях"
В июле актер Андрей Фединчик устроил драку в Киеве. Его жена, Наталья Денисенко, объяснила такое поведение мужчины. По ее словам, тогда актер переживал не лучший период в жизни.
Наталья Денисенко о драке мужа
Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что Андрей Фединчик попал в конфликт и драку не просто так. Тогда он только оправился от коронавируса, однако все еще боролся с последствиями. Мужчина якобы был очень утомлен.
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Коронавирус разрушил все твои клетки, и здесь тебе надо идти на работу снова, вставать в 6 утра, текст учить. Андрей вообще склонен к переживаниям. Если я поплачу пять минут и уже счастлива, то он может целый день переживать,
– поделилась актриса.
Денисенко подчеркнула, что профессия актера – не из легких. "У нас очень много работы, и я видела, что с ним что-то происходит, что ему надо отдохнуть, ему надо переключиться", – отметила звезда.
Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото с инстаграма Натальи Денисенко
Наталья добавила, что мужчина должен был поехать на дачу, где бы отдохнул, однако планы изменились. Из-за такого нервного напряжения он якобы выпил, а алкоголь соответственно "затуманил ему разум". Поэтому и произошла драка.
Знаменитость рассказала, что Андрей Фединчик с детства частично был агрессивным, хоть и не выливал свой гнев на нее. Все осложнил также кризис в отношениях супругов. Но после скандала актер обратился к психотерапевту.
"Будем откровенны, если бы это был какой-то дядя Петя, который пошел, выпил и покричал посреди дороги, полез драться, то никто бы об этом не вспомнил. А тут вышел актер Андрей Фединчик, прекрасный человек, семьянин, прекрасный отец, и конечно все: "О, сейчас мы сделаем сюжет, ой, Андрей Фединчик прокололся, сейчас мы на всю страну все это расскажем". Конечно, какой материал" Поэтому с иронией я к этому отношусь, и уже с благодарностью, потому что это хороший урок", – добавила Наталья Денисенко.
Скандал с Андреем Фединчиком: коротко
- Ночью 25 июля звезда сериала "Папаньки" ехал на электросамокате в Подольском районе Киева. Он вызывал неудобства другим водителям, поскольку передвигался зигзагами.
- Когда Фединчик услышал, что ему сигналят, начал вести себя агрессивно, подбежал к одной из машин и спровоцировал драку. Тогда Наталья Денисенко извинилась за поведение мужа.
- На следующий день Фединчик признал, что виноват в сложившейся ситуации. Он извинился перед всеми и заверил, что ему стыдно за свое поведение.
- Впоследствии актер объяснил, что он не умеет контролировать свой гнев. В ту ночь он якобы просто сорвался из-за сильного эмоционального напряжения.
- "Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал, а мне никто ничего плохого не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе и все эти слова я кричал самому себе", – сказал Фединчик.