Муж звезды сериала "Крепостная" Натальи Денисенко ночью в Киеве устроил драку. Инцидент произошел на улице Сергея Данченко.

Читайте также Нина Матвиенко рассказала, как отреагировала на решение сына уйти в монастырь

Андрей Фединчик устроил драку

Актер ехал на электросамокате зигзагами. Тогда водители начали сигналить ему. Реакция Андрея была очень агрессивной. Мужчина подбежал к одному из автомобилей и начал вытаскивать водителя через окно. Зато водитель брызнул Фединчику в лицо газовым баллончиком.

Но конфликт не завершился. Актер с голым торсом начал провоцировать драку. Ему удалось ударить водителя, однако мужчину быстро угомонили.

Он был неадекватен. Очень возмущался, что ему посмели сигналить. Тогда мужчину прижали к асфальту. Сделали это очень аккуратно, чтобы успокоить. Однако тот вырвался и бился головой,

– говорится в заметке телеграмм-канала "Киев Оперативный".

На видео есть нецензурная лексика и сцены насилия

Реакция Натальи Денисенко

В комментариях распространили скриншот переписки с женой актера Натальей Денисенко. Звезда "Крепостной" извинилась за поведение мужа и объяснила, что в жизни Андрея сейчас сложный период.

Я извиняюсь за его поведение. Сейчас у него очень сложный период, он просто не понимал, что делает. Мне очень стыдно, что он так себя вел,

– написала Денисенко.



Реакция Денисенко на драку мужа / Фото телеграмм-канала "Киев Оперативный"

В инстаграм-сториз актриса добавила, что никогда не могла подумать, что в ее жизни может происходить то, что происходит сейчас. Денисенко отметила, что все можно решить, но нужно время.