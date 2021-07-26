Заслуженный артист Украины признает, что вел себя неадекватно и объяснил, что у него случился нервный срыв. Мол, все это связано с тем, что сейчас в его жизни продолжается непростой этап.

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Никто не виноват, кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Простите все, я всех подвел,

– заявил Фединчик.

И добавил, что имеет расшатанную нервную систему – все из-за многих работ и "личных нюансов", о которых публично говорить он не хочет. Накануне актер даже обсуждал с женой, что стоит обратиться к психиатру, однако еще не успел этого сделать.

Фединчик устроил драку в Киеве: что известно

Инцидент произошел в Подольском районе Киева. Звезда сериала "Папаньки" зигзагами ехал на электрическом самокате, из-за чего другие водители авто начали ему сигналить.

Мужчина отреагировал агрессивно и набросился на одного из автомобилистов, начал вытаскивать его из машины. Тот в ответ распылил Фединчику в лицо газовый баллончик, но актер успел ударить мужчину.

Очевидцы прижали актера к асфальту и пытались успокоить. Впоследствии его жена – звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко – извинилась за поведение мужа.

Обратите внимание! Полиция пока не открывала уголовное производство за драку. Ведь автомобилист хоть и написал заявление, но еще решает, извинить ли Фединчика.