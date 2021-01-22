Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чемберс шокирована из-за скандала вокруг актера. Источник сообщил, что телезвезда больше не узнает человека, за которого вышла замуж.

Бывшая жена Арми Хаммера шокирована через скандал

Скандал с 34-летним Арми Хаммером не прекращает набирать обороты. Недавно анонимные источники, близкие к бывшей жене актера, рассказали о ее реакции на ситуацию. Об этом сообщает Us Weekly.

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Напомним, что о разводе голливудского актера Арми Хаммера и телезвезды Элизабет Чемберс стало известно прошлым летом. Сейчас Элизабет шокирована происходящим. Она пытается оградить детей от скандала: 6-летнюю Харпер и 4-летнего Форда.

Элизабет была в ужасе от того, что выяснилось. Сейчас она будто живет в ночном кошмаре. Она больше не узнает человека, за которого когда-то вышла замуж. Элизабет хочет помочь Арми, но не может сделать этого сама,

– сообщает источник.

Издание также отмечает, что Элизабет ничего не знала ни об одной из женщин, которые якобы имели отношения с Арми Хаммером. Впрочем, пользователи социальных сетей убеждены, что телезвезда на самом деле обо всем знала. Ведь одна из девушек, которая распространила переписку с актером в сети, заявляла, что Элизабет Чемберс регулярно контролировала сети мужа и знала о его переписке с женщинами.

Пара Арми Хаммера и Элизабет Чемберс

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс были в браке 10 лет. В 2014 году у них родилась дочь Харпер, а в 2017 – сын Форд. Летом прошлого года пара объявила о разводе. Супруги не уточнили причину своего расставания, лишь отметили, что переходят на новый уровень отношений и продолжат вместе заниматься воспитанием детей.

Во время бракоразрывного процесса Элизабет выступила с требованием оформить опеку над их двумя детьми, однако Арми не устроили эти условия. Он подал в суд встречное заявление о совместной опеке над сыном и дочерью.