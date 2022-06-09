Актер Геннадий Попенко вступил в ряды ВСУ: как шоумен приносил присягу

Украинский актер и ведущий Геннадий Попенко присоединился к вооруженным силам Украины. Он показал фото, как приносил присягу.

Украинские знаменитости продолжают пополнять ряды ВСУ. К защитникам страны присоединился актер и шоумен Геннадий Попенко.

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Геннадий Попенко вступил в ВСУ

Телеведущий принял присягу и показал фото с важного дня. Также он признался, что все прошло не без нюансов – у него сорвался карабин и упал автомат.

Присяга. Сорвался карабин, упал автомат. Спонсор первого комплекта формы тесть. Забрал его запасный рыбацкий комплект. Найду себе и ребятам, только тогда верну тестю. Пиксельная жизнь началась не без бу-га-га,

– поделился Геннадий Попенко.



Геннадий Попенко / Фото с инстаграма Геннадия Попенко

Что известно о Геннадии Попенко

, недавно к Вооруженным Силам Украины присоединился бывший участник "Холостяка", пилот Максим Михайлюк . Он не делится с деталями и личным, но показывает фото в форме и с оружием. Известно, что мужчина служит в десантно-штурмовых войсках.

Мужчина еще студентом начал работать на телевидении. Был звездой программы "Подъем", где работал вместе с Сергеем Притулой, Ольгой Фреймут и Александром Педаном.

Попенко вел разнообразные шоу: "Битва анекдотов", "Знакомые мелодии", "Общественный университет" и другие. Также снимался в сериалах и играл в театрах.

Геннадий Попенко с начала полномасштабной войны занимался волонтерской деятельностью. Но еще до вторжения ездил в прифронтовые зоны, помогал военным вместе с Притулой.

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