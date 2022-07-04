Адель вернулась на сцену впервые за 5 лет: почему звезда 4 раза останавливала концерт
Источник:People
Британская певица Адель вернулась не только к написанию песен, но и к выступлениям. На днях она впервые за пять лет выступила перед публикой.
После нового альбома британская певица Адель выступала с концертом, однако он был приватным. На днях она впервые за 5 лет спела для публики.
К слову , бБыла угроза жизни, – любимый Кортни Кардашян объяснил, почему его экстренно госпитализировали.
Адель вернулась на сцену
Концерт прошел в Лондоне в Гайд-парке. Мероприятие пришлось остановить четыре раза из-за того, что фанам становилось плохо. Как пишут поклонники, на выступлении было более 65 тысяч ценителей музыки звезды.
Когда Адель видела или слышала, что в толпе просят помощи, она просила музыкантов остановить играть, звала охрану и показывала, кому нужна медицинская помощь. Видео одного из моментов опубликовали поклонники.
Просто хочу выразить огромное уважение Аделу за то, что она остановила шоу, когда увидела, что у кого-то проблемы и ему нужна помощь службы безопасности. Это была толпа из 65000+, но она все равно сделала это,
– поделился фанат.
Как Адель остановила концерт: смотрите видео
Адель поделилась впечатлениями после первого концерта: "Это действительно так, я снова дома. Так странно снова оказаться перед толпой. Я так нервничаю перед каждым выступлением, но мне нравится быть здесь".
Возвращение Адель: каким оно было
- Британская певица Адель в ноябре 2021 года впервые за 6 лет вернулась в шоу-бизнес. В середине октября она выпустила клип в черно-белых тонах на песню Easy On Me.
- Впоследствии артистка выпустила долгожданный альбом "30". Он посвящен мыслям Адель о материнстве, ее болезненном разставании и сыне.
- Также Адель выступила с первым приватным концертом за 5 лет, где гостями стали приглашенные звезды и близкие певицы.