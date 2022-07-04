После нового альбома британская певица Адель выступала с концертом, однако он был приватным. На днях она впервые за 5 лет спела для публики.

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Адель вернулась на сцену

Концерт прошел в Лондоне в Гайд-парке. Мероприятие пришлось остановить четыре раза из-за того, что фанам становилось плохо. Как пишут поклонники, на выступлении было более 65 тысяч ценителей музыки звезды.

Когда Адель видела или слышала, что в толпе просят помощи, она просила музыкантов остановить играть, звала охрану и показывала, кому нужна медицинская помощь. Видео одного из моментов опубликовали поклонники.

Просто хочу выразить огромное уважение Аделу за то, что она остановила шоу, когда увидела, что у кого-то проблемы и ему нужна помощь службы безопасности. Это была толпа из 65000+, но она все равно сделала это,

– поделился фанат.

Как Адель остановила концерт: смотрите видео

Адель поделилась впечатлениями после первого концерта: "Это действительно так, я снова дома. Так странно снова оказаться перед толпой. Я так нервничаю перед каждым выступлением, но мне нравится быть здесь".

Возвращение Адель: каким оно было