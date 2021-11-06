Адель спровоцировала слухи о помолвке с Ричем Полом: звезду заметили с обручальным кольцом

В июле СМИ заговорили о романе Адель со спортивным агентом Ричем Полом, а в начале сентября она подтвердила отношения. Похоже, их чувства вышли на новый уровень, ведь певицу заметили с обручальным кольцом. Вероятно, мужчина сделал предложение любимой.

После мучительного развода с мужем Саймоном Конеки Адель наконец нашла свое счастье. Она в конце концов выпускает новую музыку и ходит на свидания. В пятницу, 5 ноября, ее видели на улицах Лондона. На этот раз внимание папарацци было приковано не к эффектному образу звезды, а к кольцу на безымянном пальце левой руки.

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В наряде total black Адель сходила в студию, где готовит долгожданное шоу, а после – на ужин с бойфрендом Ричем Полом. Влюбленные провели время в ресторане китайской кухни в элитном районе Мейфер. На улице к ним присоединилось четверо мужчин из окружения певицы.

Если пару сфотографировали издалека, то на фотографиях, сделанных на выходе из студии, артистка позировала вблизи. Папарацци застали ее, когда она поправляла защитную маску. Поэтому в кадр попало ее кольцо, очень похожее на обручальное.

Что известно об отношениях Адель с Ричем Полом:

Первый публичный выход пары состоялся в июле, вместе они посетили матч NBA. Однако тогда Рича Пола расценили как товарища Адель.

В начале сентября влюбленные были замечены на свидании в Лос-Анджелесе, а через несколько недель – на свадьбе игрока НБА Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. После церемонии артистка впервые показала бойфренда в своем инстаграме.

С тех пор Адель и Дело Пол смело ходят на свидания и романтические ужины в ресторане, а она даже рассказывает о нем в редких интервью. По словам звезды, она "была немного пьяна", когда познакомилась со спортивным агентом. На шумной вечеринке он показался ей "чертовски забавным и умным".