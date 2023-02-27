Адель выходит замуж за бойфренда: свадьбу планируют летом, - СМИ

Британская певица Адель, вероятно, обручилась с бойфрендом Ричем Полом. Она подогрела слухи об этом, когда засветила обручальное кольцо на одном из концертов.

На днях в сети распространились слухи о том, что британская певица Адель выходит замуж за бойфренда Рича Пола. В изданиях пишут, что ссылаются на "проверенный источник".

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Адель выходит замуж, – СМИ

В сетях говорят, что певица Адель и спортивный агент Рич Пол планируют свадьбу летом как раз через два года после того, как они признались публике об отношениях.

Кроме того, Адель подогрела слухи о помолвке после своего концерта в Лас-Вегасе. На выступлении она показалась в изысканном образе. Но фаны заметили интересную деталь – большое кольцо с бриллиантом на безымянном пальце артистки. Хотя издание отмечает, что Адель примеряла его раньше.



Адель на концерте / Фото из инстаграма Адель

Но ни Адель, ни Рич Пол официально не подтверждали, но и не опровергали такие слухи. Интересно, что уже не первый раз слухи о помолвке пары снуют в сети. Ее видели с кольцом на безымянном пальце в ноябре позапрошлого года.

Что известно о романе Адель и Рича Пола