Адель выходит замуж за бойфренда: свадьбу планируют летом, - СМИ
Источник:The Daily Mail
Британская певица Адель, вероятно, обручилась с бойфрендом Ричем Полом. Она подогрела слухи об этом, когда засветила обручальное кольцо на одном из концертов.
На днях в сети распространились слухи о том, что британская певица Адель выходит замуж за бойфренда Рича Пола. В изданиях пишут, что ссылаются на "проверенный источник".
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Адель выходит замуж, – СМИ
В сетях говорят, что певица Адель и спортивный агент Рич Пол планируют свадьбу летом как раз через два года после того, как они признались публике об отношениях.
Кроме того, Адель подогрела слухи о помолвке после своего концерта в Лас-Вегасе. На выступлении она показалась в изысканном образе. Но фаны заметили интересную деталь – большое кольцо с бриллиантом на безымянном пальце артистки. Хотя издание отмечает, что Адель примеряла его раньше.
Адель на концерте / Фото из инстаграма Адель
Но ни Адель, ни Рич Пол официально не подтверждали, но и не опровергали такие слухи. Интересно, что уже не первый раз слухи о помолвке пары снуют в сети. Ее видели с кольцом на безымянном пальце в ноябре позапрошлого года.
Что известно о романе Адель и Рича Пола
- Летом 2021 года в сети распространились слухи, что Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Со временем пару все чаще и чаще видели вместе на матчах или вечерних прогулках.
- В середине сентября состоялся первый официальный выход Адель и Рича Пола как пара. Они прибыли на свадьбу игрока NBA Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. Впоследствии Адель опубликовала первое фото с любимым, официально подтвердив отношения.
- Певица признавалась, что познакомилась с Ричем на вечеринке. Парень показался ей веселым и умным. Также Адель очаровало то, что Пол не стесняется быть с ней на публике, в то время как другие мужчины испытывали дискомфорт из-за ее популярности.
- В конце 2021 года Адель призналась, что готова и "открыта" к новому браку. Она говорила, что скучает по замужнему статусу.