Нашли без сознания за кулисами: Адель стало плохо во время концерта в Лас-Вегасе

На днях британская певица Адель выступила в Лас-Вегасе. Однако во время концерта исполнительницы стало плохо, из-за чего она вынуждена была взять перерыв и уйти за кулисы.

Там команда певицы нашла ее без сознания прямо на полу. Как оказалось, это случилось из-за радикулита, которым исполнительница страдает уже длительное время.

К теме Адель выходит замуж за бойфренда: свадьбу планируют летом, — СМИ

Адель упала в обморок во время концерта в Лас-Вегасе

К счастью, ассистенты знаменитости были рядом. Они немедленно оказали ей первую помощь, поэтому певица смогла продолжить свое выступление.

Известно, что в большинстве своем болезнь прогрессирует из-за стресса или неправильной позы певицы. Для того чтобы облегчить боль, артистка часто опирается всем весом на одну ногу, а затем на другую. Кроме того, она начала активно заниматься спортом, однако это не очень эффективно в борьбе с болезнью.

Болезни мировых знаменитостей

Британского певца Элтона Джона срочно госпитализировали в больницу. СМИ сообщают, что с 76-летним исполнителем произошел несчастный случай в Ницце. По данным журналистов, артист упал и получил травмы. Его сразу доставили в больницу в Монако. Однако сам Элтон пока не выходил на связь в соцсети и не комментировал свое падение.

срочно госпитализировали в больницу. СМИ сообщают, что с 76-летним исполнителем произошел несчастный случай в Ницце. По данным журналистов, артист упал и получил травмы. Его сразу доставили в больницу в Монако. Однако сам Элтон пока не выходил на связь в соцсети и не комментировал свое падение. Арнольду Шварценеггеру поставили диагноз дислексия. Это болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением при отсутствии нарушений слуха и зрения. Болезнь мешает актеру хорошо читать, невзирая на нормальный интеллект. В школе его часто избивали линейкой из-за этого.

поставили диагноз дислексия. Это болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением при отсутствии нарушений слуха и зрения. Болезнь мешает актеру хорошо читать, невзирая на нормальный интеллект. В школе его часто избивали линейкой из-за этого. Модель Белла Хадид страдает болезнью Лайма. Недавно она закончила курс лечения продолжительностью более 100 дней.