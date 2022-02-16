Абсолютный идиотизм, – продюсер Вадим Лиса о скандале вокруг Alina Pash

Известный украинский продюсер Вадим Лисица прокомментировал скандалы вокруг Alina Pash. Он считает, что Общественному стоило тщательнее проверять артистов.

Саундпродюсер Вадим Лисица, работающий с топовыми украинскими звездами, также прокомментировал скандал вокруг нынешнего отбора на Евровидение 24 каналу. Он высказался об Alina Pash, вокруг которой до сих пор идут дискуссии в сетях.

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Вадим Лиса о скандале с Alina Pash

Продюсер считает само выступление исполнительницы он "прекрасным и добрым. И по менеджменту он высказался негативно и назвал идею предоставить Общественной фейковую справку "абсолютным идиотизмом".

У меня вопрос к организаторам. Как они вообще могли допустить Alina Pash к конкурсу, если не проверили, была или не была она в Крыму, как она туда доехала – через Россию или за Украину? Камон, вы сами эти правила выдумали. Будьте добры, следуйте и проверяйте,

– высказался Вадим Лиса.

Alina Pash во время выступления на Нацотборе / Фото из инстаграма Alina Pash

Мужчина добавил, что не понимает, как одних звезд дисквалифицируют сразу же, а с другими тянут до конца. Вадим Лисица и сам был свидетелем таких случаев, но имена называть отказался.

"Почему так происходит? Почему других артистов вы дисквалифицировали сразу на старте за одно упоминание, что кто-то где-то был? Я знаю эти случаи, знаю этих артистов, я готовил их на Евровидение. Их реально устранили, потому что они когда-то ездили в Россию", – добавил музыкальный продюсер.

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