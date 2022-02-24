Новость о полномасштабном вторжении России в Украину постигла украинцев утром, поэтому некоторые артисты с самого утра начали поддерживать своих поклонников и молиться за Вооруженные Силы Украины.

Все, что стоит знать Россия напала на Украину: хронология основных событий

Джамала

"Украина не хочет войны! Мы за мир! Мы у себя дома. Не паникуем и остаемся сильными. Стоп российской агрессии".

YARMAK

"Ожидаем, выстоим".

Наталья Могилевская

"Я прошу вас молиться, люди мои родные".

Святослав Вакарчук

"Сохраняем спокойствие, холодный рассудок. Действия каждого – четкие и взвешенные. Это сверхважно сегодня.

Наша армия на защите нашей страны. Украинцы, мы сплоченные, мы сильные, правда за нами. Мы победим! Слава Украине!"

Наталка Карпа

"Господи Иисус Христос, ты сказал: "Без меня не можете делать ничего". Помоги нам найти примирение между противодействующими силами. Пошли в наши сердца любовь друг к другу, мир и согласие, – умоляет тебя Церковь Твоя. Владыко Многомилостивый, оборони нашу державу от тех, кто посягает на ее независимость и хочет разделить ее. Защити нас от врагов видимых и невидимых, что хотят поработить нас. Дай нам, Боже, жить свободной жизнью! Дай лучшую судьбу нашему народу! Дай нам единство, мир и покой, Господи! Сохрани Украину, Боже, прими мою молитву".

Анастасия Суббота

"Одна Батьківщина, і двох не буває,

Місця, де родилися, завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті..."