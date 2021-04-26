Весь мир, затаив дыхание, следил за развитием событий на Оскаре-2021. Внимание зрителей было приковано не только к объявлению победителей, но и к красной дорожке, на которой позировали любимцы миллионов.

Интересно Холли Берри удивила новым имиджем на Оскаре-2021: как теперь выглядит актриса

На красной дорожке знаменитости любят щеголять красивым нарядом. Также часто можно увидеть неожиданные звездные пары. Так, на церемонию вручения Оскара-2021 54-летняя актриса Холли Берри пришла вместе с новым избранником – 51-летним певцом и композитором Ваном Хантом.

Слухи об их романе возникли еще в сентябре 2020 года, когда голливудская звезда обнародовала селфи с Ваном. Оскар-2021 стал первым мероприятием, где влюбленные позировали перед камерами папарацци.



Ван Хант и Холли Берри на красной дорожке Оскара-2021 / Фото Getty Images

Для торжественного и долгожданного события Холли выбрала длинное фатиновое платье-бюстье лилового цвета от элитного бренда Dolce & Gabbana. Также знаменитость похвасталась новой короткой стрижкой и дополнила роскошный аутфит красивым макияжем.



Ван Хант и Холли Берри на красной дорожке Оскара-2021 / Фото Getty Images