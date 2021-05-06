35-летняя Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила сеть. Свою новую съемку она устроила прямо в постели. Однако фотографировалась модель не после сна, а подготовилась к появлению перед камерой очень тщательно.

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Звезда уложила короткие волосы в объемную изысканную прическу, а стилист сделала ей насыщенный макияж с блестящими тенями и стрелками. Однако не безупречный вид Даши Астафьевой привлек внимание многотысячной публики, а ее фантастические формы.

Модель надела кожаный бюстгальтер без бретелек, который акцентировал внимание на большой груди, и атласные трусики, которые прикрыли талию. В постели она сексуально изгибалась, выпячивая грудь. Ее соблазнительные позы оценили более 20 тысяч пользователей инстаграма.



Даша Астафьева в кожаном бюстгальтере / Фото с инстаграма модели​



Даша Астафьева в кожаном бюстгальтере / Фото с инстаграма модели​