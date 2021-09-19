33-летняя Адель впервые показала бойфренда в своем инстаграме: романтическое фото

Два месяца назад Адель впервые вышла в свет со спортивным агентом Ричем Полом. В начале сентября они подтвердили слухи о романе, засветившись на свидании в Лос-Анджелесе, а несколько часов назад – сделали отношения официальными.

В компании Рича Пола 33-летняя Адель посетила свадьбу игрока НБА Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. На церемонию пригласили именитых баскетболистов, а певица и спортивный агент оказались в А-списке.

Читайте также Это происходит в каждой паре, – Ксения Мишина рассказала об отношениях с Эллертом

Так, в субботу, 18 сентября, состоялся первый официальный выход Адель и Рича Пола в качестве пары. Память о светском дебюте артистка оставила в личном инстаграм-профиле с почти 40-миллионной аудиторией.

Она не стала выносить романтические признания на публику, лаконично подписав первое совместное фото – оставила эмоджи в виде красного сердца.



Адель с бойфрендом Ричем Полом / Фото из инстаграма британской певицы

Образ Адель на свадьбе баскетболиста

Для вечеринки певица выбрала наряд от дома высокой моды Maison Schiaparelli. На ней было приталенное черное платье без бретелек, которое роскошно подчеркнуло стройную талию и подтянутую фигуру.

Фишкой образа стали объемные рукава белого цвета, которые шли от груди и эффектно выделяли зону декольте. Волосы Адель собрала в тугую прическу, оставив золотистые пряди впереди. Безупречными деталями ее аутфита стали вечерний макияж со стрелками и массивные серьги с золотом и перламутром.

Адель на свадьбе друга / Фото из инстаграма британской певицы

Адель на свадьбе друга / Фото из инстаграма британской певицы

Что известно об отношениях Адель и Рича Пола: