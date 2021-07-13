Слухи о романе британской певицы Адель и рэпера Skepta всколыхнули сеть и прессу с новой силой. Звездную пару заметили вместе в Калифорнии.
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Адель и Skepta вместе были на шопинге
Знаменитостей увидели в магазине Prada в городе Сан-Бернардино. По словам очевидцев, певица помогала рэперу выбирать одежду.
Она сидела и наблюдала за ним, пока он выбирал свитера, брюки, примерял куртки и пальто, и попросил сотрудников помочь ему. Она оценивала его выбор и говорила, что, по ее мнению, подходит рэперу,
– пишет издание.
"Это выглядело очень мило – она просто ждала его и казалась обычной девушкой, что ждет парня, который выбирает одежду. Они закупались примерно 45 минут", – добавляет источник.
Инсайдеры считают, что Адель и Skepta отправились в Калифорнию по случаю Дня независимости США. Сейчас они якобы очень близки и проводят каждый раз больше времени вместе.
Личная жизнь Адель
- В сентябре прошлого года в прессе появилась первая информация о романе Адель с известным рэпером Skepta. Их заметили вместе в баре виртуальной реальности в Лондоне. Звезды громко разговаривали и смеялись, демонстрируя, что им хорошо вместе.
- Но уже в конце октября певица опровергла предположения о романе со Skepta. Она назвала себя "кошачьей одинокой леди".
- Уже в апреле этого года распространились слухи об отношениях Адель с ее другом детства. Он не является публичной личностью, а потому еще больше нравится артистке. Поговаривали, что звезда планировала будущее с бойфрендом, но похоже, что роман завершился.