243 украинских ребенка уже никогда не увидят маму, – Илона Гвоздева о жертвах войны
Источник:инстаграмм Илоны Гвоздевой
Украинская танцовщица Илона Гвоздева не обошла Международный день защиты детей. Она отметила, что более 200 детей уже никогда не увидят своих родителей, потому что погибли от рук российских окупантов.
В своем инстаграмме женщина разместила чувственные черно-белые фото своих детей – Валерии и Доминика – а также мужа Ивана. Танцовщица Илона после многомесячной эмиграции за границей вернулась домой, но не может смириться с тем, что украинские дети страдают от жестокой войны.
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"К сожалению, 243 украинских ребенка уже никогда не смогут увидеть маму, отца и радоваться жизни, потому что "раша" их убила, и более 446 – ранены. Но мы до последнего должны верить в нашу победу и каждый день пытаться жить ради тех, кто выжив, должны приложить максимум усилий, чтобы воспитать своих и не своих детей хорошими людьми. Это во-первых, а во-вторых, вложить все силы и знания в этих детей, потому что они наше будущее, они будущее нашей Украины", – убеждена Гвоздева.
Она добавила, что искренне сочувствует тем матерям, которые никогда больше не прижмут своих детей к груди и не услышат слово "мама" от них.
Боли навсегда в сердце каждой женщины. Мы не забудем и не простим никогда. Всем матерям желаю сил и выдержки пережить весь этот ужас, не сломаться и не терять веры в любовь и что все будет Украина,
– подытожила звезда.
Илона Гвоздева во время войны
- Поскольку дом Илоны под Киевом окупанты уничтожили, а автомобиль – сгорел, женщина с двумя детьми и мамой выехали за границу. Они на автомобиле добрались до Италии, проживали в Риме.
- Там женщина искала работу, но затем возобновила преподавание в университете в Киеве.
- После двух месяцев эмиграции Гвоздева вернулась в Украину. Говорила, что "больше не было сил там находиться".