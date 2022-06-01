У своєму інстаграмі жінка розмістила чуттєві чорно-білі фото своїх дітей – Валерії та Домініка, – а також чоловіка Івана. Танцюристка Ілона після кількамісячної еміграції за кордоном повернулась додому, але не може змиритись з тим, що українські діти страждають від жорстокої війни.

Важливо Alyona Alyona вражена, що історія її пісні "Країни дітей" повторилась: Масштаби жахливо виросли

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"На жаль, 243 українські дитини вже ніколи не зможуть побачити маму, батька та радіти життю, бо "раша" їх вбила, та понад 446 – поранені. Але ми до останнього маємо вірити в нашу перемогу та кожного дня намагатися жити заради тих, хто вижив, маємо докласти максимум зусиль аби виховати своїх і не своїх дітей гарними людьми. Це по-перше, а по-друге, вкласти всі сили і знання в цих дітей, бо вони наше майбутнє, вони майбутнє нашої України", – переконана Гвоздьова.

Вона додала, що щиро співчуває тим матерям, які ніколи більше не пригорнуть своїх дітей до грудей і не почують слово "мама" від них.

Біль назавжди в серці кожної жінки. Ми не забудемо і не пробачимо ніколи. Всім матерям бажаю сил і витримки пережити весь цей жах, не зламатися і не втрачати віри в любов і що все буде Україна,

– підсумувала зірка.

Офіційна статистика каже, що понад 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв – 243, поранених – 446. Найбільше постраждалих діток у Донецькій, Київській та Харківській областях.

Ілона Гвоздьова у час війни