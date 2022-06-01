В своем инстаграмме женщина разместила чувственные черно-белые фото своих детей – Валерии и Доминика – а также мужа Ивана. Танцовщица Илона после многомесячной эмиграции за границей вернулась домой, но не может смириться с тем, что украинские дети страдают от жестокой войны.

Важно Alyona Alyona поражена, что история ее песни "Страны детей" повторилась: Масштабы ужасно выросли

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"К сожалению, 243 украинских ребенка уже никогда не смогут увидеть маму, отца и радоваться жизни, потому что "раша" их убила, и более 446 – ранены. Но мы до последнего должны верить в нашу победу и каждый день пытаться жить ради тех, кто выжив, должны приложить максимум усилий, чтобы воспитать своих и не своих детей хорошими людьми. Это во-первых, а во-вторых, вложить все силы и знания в этих детей, потому что они наше будущее, они будущее нашей Украины", – убеждена Гвоздева.

Она добавила, что искренне сочувствует тем матерям, которые никогда больше не прижмут своих детей к груди и не услышат слово "мама" от них.

Боли навсегда в сердце каждой женщины. Мы не забудем и не простим никогда. Всем матерям желаю сил и выдержки пережить весь этот ужас, не сломаться и не терять веры в любовь и что все будет Украина,

– подытожила звезда.

Официальная статистика говорит, что более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 1 июня 2022 года официальное число детей-жертв – 243, раненых – 446. Больше всего пострадавших детей в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Илона Гвоздева во время войны