В своем инстаграмме женщина разместила чувственные черно-белые фото своих детей – Валерии и Доминика – а также мужа Ивана. Танцовщица Илона после многомесячной эмиграции за границей вернулась домой, но не может смириться с тем, что украинские дети страдают от жестокой войны.
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"К сожалению, 243 украинских ребенка уже никогда не смогут увидеть маму, отца и радоваться жизни, потому что "раша" их убила, и более 446 – ранены. Но мы до последнего должны верить в нашу победу и каждый день пытаться жить ради тех, кто выжив, должны приложить максимум усилий, чтобы воспитать своих и не своих детей хорошими людьми. Это во-первых, а во-вторых, вложить все силы и знания в этих детей, потому что они наше будущее, они будущее нашей Украины", – убеждена Гвоздева.
Она добавила, что искренне сочувствует тем матерям, которые никогда больше не прижмут своих детей к груди и не услышат слово "мама" от них.
Боли навсегда в сердце каждой женщины. Мы не забудем и не простим никогда. Всем матерям желаю сил и выдержки пережить весь этот ужас, не сломаться и не терять веры в любовь и что все будет Украина,
– подытожила звезда.
Илона Гвоздева во время войны
- Поскольку дом Илоны под Киевом окупанты уничтожили, а автомобиль – сгорел, женщина с двумя детьми и мамой выехали за границу. Они на автомобиле добрались до Италии, проживали в Риме.
- Там женщина искала работу, но затем возобновила преподавание в университете в Киеве.
- После двух месяцев эмиграции Гвоздева вернулась в Украину. Говорила, что "больше не было сил там находиться".