Совместную с Вакарчуком композицию артистка выпустила 1 июня 2021 в Международный день защиты детей. Строки о детях войны уже в 2022 году приобрели новое, более масштабное значение.

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Наши слова ровно год назад: "Среди наших подписчиков много детей из разных регионов страны, в том числе тех, которые вынуждены были покинуть восточную Украину". Мы представить не можем, как так вселенная перевернулась, что прошел год и мы пишем похожее сообщение, но масштабы этой ужасной проблемы не уменьшились, а только выросли. Год назад мы вместе создали песню-посвящение детям Украины, пострадавшим в результате войны,

– говорит артистка.

Сегодня реперка хочет напомнить о своей композиции в День защиты детей.

"Мамы, папы, бабушки, дедушки и все взрослые, кто заботится о детях, хотим обратиться к вам. Мы вам безгранично благодарны. Спасибо, что вы взяли на себя самую сложную и трудную ответственность. Вы оберегаете будущее ваше и будущее всей страны. Мы вами Гордимся!Заканчиваем сообщение, как в прошлом году и искренне верим в это: "Уверены, что скоро нас ждет светлое будущее", – добавила Alyona Alyona.

Alyona Alyona и Святослав Вакарчук – Страна детей: видео онлайн

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День защиты детей в 2022 году

По данным ювенальных прокуроров, более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 1 июня 2022 года официальное число детей-жертв – 243, раненых – 446. Больше всего пострадавших детей в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

В День защиты детей во Львове провели тихую акцию, где на Площади Рынок разместили несколько автобусов, в которых никогда не приедут в город на экскурсию маленькие украинцы.

О детстве украинцев во время войны также упомянула первая леди Украины Елена Зеленская. Она показала щемящий видеоролик о "украденном" детстве и написала письмо для маленьких украинцев.