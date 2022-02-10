19-летний Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве, которую выиграл на "Голосе"

Два года назад Роман Сасанчин победил на "Голосе страны", а в подарок получил двухкомнатную квартиру в Киеве. Она досталась парню с голыми стенами, а на ремонт он не заработал, поэтому решил продать.

В конце августа Роман Сасанчин с тогда еще беременной любимой Иванной переехал из столицы в Чортков, а оттуда – в Тернополь. Как выяснилось, с Киевом он решил проститься надолго. 19-летний парень даже продает выигранную на "Голосе" квартиру на Петропавловской Борщаговке.

Читайте также "Дышать нечем": маленькая дочь Романа Сасанчина попала в больницу с ужасными условиями

Почему Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве

После рождения дочери Элизабет молодые супруги осели в Тернополе. Они долго думали, что делать с доставшейся им в подарок квартирой в Киеве и пришли к выводу, что не потянут ремонт в ней. Роман Сасанчин решил проститься с киевской пропиской и продать недвижимость.

Много размышлял о квартире, которую два года назад выиграл на "Голосе страны". Вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать! Но хорошо подумав, я все же решил ее продать,

– поделился победитель "Голоса".

Однако 19-летний папа признался, что деньги он не транжирит, а вложит в свою большую мечту и новую квартиру в столице, правда, не двухкомнатную, а меньшую.

"Все хорошо, мы все равно планируем купить квартиру в Киеве, просто меньшую", – успокоил Роман обеспокоенных фанатов.

Реакция сети

что раньше Роман Сасанчин рассказывал, что на ремонт в новой квартире пытался, а на карантине –Однако ему не удалось собрать полную сумму, потому что в Киеве "космические цены".

Неудивительно, что юного Романа Сасанчина тут же захейтили за решение продать квартиру. Одни пишут, что два года назад парень поймал удачу за хвост, а сейчас совершает большую ошибку, другие уверены, что он не найдет жилье дешевле.