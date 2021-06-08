Роман Сасанчин в откровенном интервью рассказал подробности жизни на карантине. Пандемия коронавируса повлияла даже на популярных исполнителей, а для начинающего артиста принесла еще больше трудностей.

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Роман Сасанчин о работе в супермаркете

Парень поделился, некоторое время работал кассиром. И возлюбленная Иванна поддержала его в этом. Роман отметил, что было некомфортно, так как многие люди писали ему о том, что он прошел долгий путь на "Голосе страны" и после этого пошел на работу в магазин.

У каждого человека в жизни бывают ситуации, когда кажется, что нет выхода. Но нужно что-то делать. Я не брал денег у родителей и не сидел дома, сложа руки. Пошел заработать на жизнь, чтобы не бегать к родным и не просить,

– рассказал Роман.

Сасанчин рассказал, что после победы на "Голосе страны" было несколько предложений, однако пандемия коронавируса и карантин значительно повлияли на творчество.

После победы на "Голосе. Дети" я вместе с мамой объездил полстраны. Мы не искали концертов, нас приглашали. Были приглашения и после победы на взрослом "Голосе", однако мне не повезло, потому что начался карантин и отменили выступления,

– признался Роман.

Парень добавил, именно поэтому он устроился в супермаркет. Для многих людей коронавирус стал испытанием, оставил без работы и нужно было искать выход. Что и делал Роман.

Также певец поделился, что сейчас он работает над собственной музыкой, пишет тексты песен, мелодии. С помощью компьютерной программы делает аранжировку. Говорит, что мечтает в будущем работать на студии, записывать не только свои песни, но и чьи-то. Такое занятие доставляет ему удовольствие.

Интервью Романа Сасанчина: смотрите видео онлайн