Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як затопило її квартиру в Печерському районі Києва. Артистка поділилася, що комунальні служби нарешті прийшли збити бурульки, які могли впасти на перехожих.

Оля Полякова постраждала від негоди. Вже декілька років у київському будинку, де вона мешкає, протікає дах. Через це зіпсувався дорогий ремонт у її елітній квартирі. Виконавиця також скаржилася на величезні бурульки, які не лише заступили її вікна, а й створюють небезпеку для людей, які проходять під ними.

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В інстаграм-сторіс Полякова розповіла, що комунальні служби не реагують на її прохання прийти, полагодити дах та збити бурульки. Через підвищення температури з даху будинку почав сходити сніг. Житло співачки розташоване на останньому поверсі, тому його затопило. Лише через декілька днів комунальні служби все-таки відреагували на її звернення та прийшли збити бурульки.

Оля Полякова про бурульки на будинку

Величезні брили льоду звисали з вікон квартири знаменитості. Оля показала, що через це вже не може відкрити вікна. Через декілька годин після таких сторіс виконавиці, працівник ЖЕКу все-таки прийшов збивати ці бурульки.

Полякова вийшла на вулицю і вже звідти показала, як відбувається цей процес. Також артистка поцікавилася у сусідів, чи правильно, що ЖЕК реагує лише після того, як мешканці будинків починають сваритися. Сусіди співачки підтримали її та зазначили, що працівники комунальних служб не завжди належним чином виконуюють свою роботу.