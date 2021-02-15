Знаменита артистка Оля Полякова поскаржилась, що її дорогу квартиру в Печерському районі Києва затопило. Вже кілька років в будинку співачки тече дах, однак комунальні служби вперто ігнорують проблему.

Зараз Оля Полякова з чоловіком Вадимом і доньками Марією та Алісою живуть у величезному заміському будинку під Києвом. Однак у столиці зірка має простору квартиру в Печерському районі. Через підвищення температури з даху будинку почав сходити сніг, тому житло співачки, яке розташоване на останньому поверсі будівлі затопило.

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Як виглядає квартира Олі Полякової на Печерську

Знаменитість зізналась, що лише навесні зробила новий дорогий ремонт, а тепер його псує вода яка тече зі стелі. Вона наголосила, що вже неодноразово скаржилася в Печерську районну адміністрацію та ЖЕК, однак там просто не піднімають слухавку.

Оля Полякова додала, що турбується не лише про свіжий ремонт, а й про життя людей. В інстаграм-сторіс вона показала величезні бурульки, які звисають з вікон квартири, та зауважила, що вони можуть "впасти і вбити людей".

У мене знову тече дах. Все це падає, капає у квартиру. Це просто якесь пекло, і це триває вже дуже-дуже багато років. Я звертаюся, я з ними сварюся, а всім все одно. Ось мій дорогущий ремонт, якому поступово настає хана,

– поскаржилась Оля Полякова.

Аби бодай якось врятувати житло від потопу, знаменитість розставила по всій квартирі пластикові миски. Однак вони не рятують ситуацію, адже вода вже виступила на стінах і стелі.

Квартиру Олі Полякової затопило: дивіться відео онлайн