Розлучення Дзідзьо і SLAVIA у 2021 році було одною з найбільш обговорюваних тем у шоубізнесі. Попри всі складні процеси колишня пара залишилась хорошими друзями.

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Чому Дзідзьо допомагає колишній

В одному з інтерв'ю Ярослава розповідала, що Дзідзьо досі їй допомагає. Виконавець пояснив, що не може цього не робити з поваги до усіх років, проведених разом.

Я завжди буду відгукуватись на такі прохання, бо в мене велика повага до тих років, до Ярослави, і велика вдячність. Я дякую за всі роки разом,

– зізнався Дзідзьо.

"Ми прожили дуже великий відрізок життя, ми зустрілись дітьми. Зрозуміло, що на цьому етапі нам краще відпустити один одного для того, щоб бути щасливими, щоб розвиватися. Бо деколи можна заблукати і не зрозуміти, а тут ми сіли чесно за стіл і подивились в очі, що пора йти різними дорогами".

Нагадаємо, SLAVIA також розповідала, що не змогла переїхати у квартиру, яку придбав Дзідзьо та залишив їй після розлучення. Ймовірно, на це повпливала війна.

Як Дзідзьо пережив розлучення

Артист розповів, що процес розлучення був для нього важким. Але тепер весь біль минув. Все ж в особистому житті він зробив паузу.

Боліло. Це дуже важливий і важкий процес для людини. Не всі це переживають, але це дуже важко. Голосно говорити або судити людей в той момент я б не радив нікому. Це дуже важкий процес,

– поділився Михайло Хома.

"В особистому житті я вирішив зробити собі паузу. Не розповідати про своє особисте. Прийде гарний час – і розкажу гарну новину, а зараз хай буде так, як є, до перемоги", – підсумував співак.