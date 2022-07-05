Развод Дзидзьо и SLAVIA в 2021 году был одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Несмотря на все сложные процессы, бывшая пара осталась хорошими друзьями.

Читайте также Евгений Кошевой с женой сделали патриотические татуировки: что изображено на телах влюбленных

Почему Дзидзьо помогает бывший

В одном из интервью Ярослава рассказывала, что Дзидзьо до сих пор ей помогает. Исполнитель объяснил, что не может этого не делать из уважения ко всем годам, проведенным вместе.

Я всегда откликаюсь на такие просьбы, потому что у меня большое уважение к тем годам, к Ярославе, и большая благодарность. Я благодарю за все годы вместе,

– признался Дзидзьо.

"Мы прожили очень большой отрезок жизни, мы встретились детьми. Понятно, что на этом этапе нам лучше отпустить друг друга для того, чтобы быть счастливыми, чтобы развиваться. Порой можно заблудиться и не понять, а тут мы сели честно за стол и посмотрели в глаза, что пора идти разными дорогами".

Напомним, SLAVIA также рассказывала, что не смогла переехать в квартиру, которую купил Дзидзьо и оставил ей после развода. Вероятно, на это повлияла война.

Как Дзидзьо пережил развод

Артист рассказал, что процесс развода был для него трудным. Но теперь вся боль прошла. Все же в личной жизни он совершил паузу.

Болело. Это очень важный и трудный процесс для человека. Не все это переживают, но это очень тяжело. Громко говорить или судить людей в тот момент я бы не советовал некому. Это очень трудный процесс,

– поделился Михаил Хома.

"В личной жизни я решил сделать себе паузу. Не рассказывать о своем личном. Придет хорошее время – и расскажу хорошую новость, а сейчас пусть будет так, как есть, к победе", – подытожил певец.