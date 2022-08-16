Я люблю свою Тіну, – Тарас Цимбалюк зізнався в почуттях до ексдружини з Маріуполя

У червні Тарас Цимбалюк розійшовся з дружиною Тіною, у шлюбі з якою прожив усього рік. Після розриву вони не спілкуються, адже кожен вийшов зі стосунків з образою. Однак, як з'ясувалося, актор досі любить колишню.

Про це зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізнався у серпні, через два місяці після розставання з візажисткою Тіною Антоненко. Тарас Цимбалюк пояснив, що не готовий до нових стосунків, бо досі любить дружину.

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Тарас Цимбалюк досі кохає ексдружину

Я люблю свою Тіну ще досі й мені не потрібні нові стосунки зараз, як мінімум… Я не знаю, ще скільки,

– заявив Тарас Цимбалюк.

"Дивні якісь почуття, чесно кажучи. Це все неприємно, важко. Просто повинен пройти час. Ніяких ключів до цього немає, щоб по клацанню все вимкнулося", – додав актор.

Він зізнався, що не розлучився з Тіною офіційно, вони досі чоловік і дружина. Ба більше, Цимбалюк сподівається на возз'єднання, однак поки, за його словами, їм краще не бачитися.

"Мабуть, нам потрібен якийсь час, щоб ми взагалі не бачилися", – зізнався актор.

Тарас Цимбалюк з ексдружиною Тіною / Фото з інстаграму актора

Що відомо про шлюб Тараса Цимбалюка