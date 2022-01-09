У розкішних сукнях: Кейт Міддлтон показала особливі портретні фото з нагоди 40-річчя
Джерело:інстаграм герцогів Кембриджських
Кенсінгтонський палац опублікував особливі портретні фото герцогині Кембриджської з нагоди її дня народження. Кейт Міддлтон позувала у прикрасах Єлизавети II та принцеси Діани.
9 січня герцогині Кембриджській виповнилося 40 років. З нагоди ювілею представники королівського палацу опублікували одразу 3 традиційні портретні фото.
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Портретні фото Кейт Міддлтон
Дружина принца Вільяма напередодні знялась у розкішній фотосесії. Автором знімків став королівський фотограф Паоло Роверсі.
В образах Кейт Міддлтон часто можна знайти відсилання до стилю королеви Єлизавети II та принцеси Діани. Герцогиня й цього разу обрала особливі аксесуари для аутфітів.
Для першого look вона одягнула білу сукню, схожу на весільну, з пишною фатіновою спідницею, бантами на плечах та тонким поясом. Цим образом Кетрін віддала честь принцесі Діані, адже доповнила вбрання сережками з діамантом та перлинами, а також каблучкою з сапфіром, яку Леді Ді отримала на заручини.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
На іншому фото Кейт Міддлтон позувала перед камерою не у профіль, а анфас. Вона була одягнена у схожу світлу сукню з рюшами.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
Третій образ герцогині Кембриджської не міг не запам'ятатися. Вона усміхненою постала перед об'єктивом у червоній атласній сукні лише з одним об'ємним рукавом. Аутфіт довершили діамантові сережки Єлизавети II. Для всіх образів Кейт накрутила волосся у локони та зробила легкий макіяж, що підкреслив витончені риси обличчя.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
День народження Кетрін
- Герцогиня святкує ювілей – 40 років, однак, за даними ЗМІ, гучного святкування з цієї нагоди не відбудеться.
- Ймовірно, Кейт збереться за одним столом з родиною – принцом Вільямом, дітьми, можливо, своїми батьками та з сестрою і братом.
- З нагоди дня народження герцогині не лунатимуть дзвони з каплиці, як це було зазвичай. Річ у тім, що через економічну та суспільну кризу у Вестмінстерському абатстві вирішили бити у дзвони лише на дні народження Єлизавети II та принца Уельського.