9 января герцогине Кембриджской исполнилось 40 лет. По случаю юбилея представители королевского дворца опубликовали сразу 3 традиционных портретных фото.

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Портретные фото Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма накануне снялась в роскошной фотосессии. Автором снимков стал королевский фотограф Паоло Роверси.

В образах Кейт Миддлтон часто можно найти отсылки к стилю королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Герцогиня и на этот раз выбрала особые аксессуары для аутфитов.

Для первого look она надела белое платье, похожее на свадебное, с пышной фатиновой юбкой, бантами на плечах и тонким поясом. Этим образом Кэтрин отдала честь принцессе Диане, так как дополнила наряд серьгами с бриллиантом и жемчугом, а также кольцом с сапфиром, которое Леди Ди получила на помолвку.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

На другом фото Кейт Миддлтон позировала перед камерой не в профиль, а анфас. Она была одета в похожее светлое платье с рюшами.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Третий образ герцогини Кембриджской не мог не запомниться. Она улыбающейся предстала перед объективом в красном атласном платье только с одним объемным рукавом. Для всех образов Кейт накрутила волосы в локоны и сделала легкий макияж, который подчеркнул изящные черты лица.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

День рождения Кэтрин