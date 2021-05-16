У день конкурсу: розкішні образи "Міс України", в яких вона готувалась до "Міс Всесвіт"

У Маямі вже сьогодні вночі, 16 травня, відбудеться головний конкурс краси й моди "Міс Всесвіт". Готуючись до конкурсу, "Міс Україна" показала безліч аутфітів. Останній допис Єлизавети Ястремської захопив мережу.

Єлизавета Ястремська на особистій сторінці опублікувала нове фото, де продемонструвала образ, який приміряла у підготовці до головного конкурсу краси "Міс Всесвіт". Вже сьогодні, 16 травня, "Міс Україна" вийде на сцену та буде підкорювати публіку. Showbiz 24 покаже вам всі look Ястремської, якими вона вражала у США.

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Для нового образу Єлизавета приміряла шкіряний костюм кольору хакі, що складався з відвертого кроп-топа на тонких бретелях і спідниці з вирізами довжини міді. Вбрання вона поєднала із босоніжками на підборах. Ястремська доповнила образ масивними сережками-підвісками й розпустила волосся. На обличчі "Міс України" красувався розкішний макіяж з акцентом на очах.

У підписі до фото дівчина подякувала всім за підтримку: "Цей день настав. Сьогодні я сповнена вдячності. Незалежно від результату, я вже щаслива бут на цій сцені та представляти свою країну. Дякую кожному з вас за вашу підтримку. Ви – моя найбільша мотивація".



Єлизавета Ястремська / Фото з інстаграму Єлизавети Ястремської

Бездоганні образи "Міс України"

В аеропорту Єлизавета приміряла топ кольору хакі, піджак у тон та рожеві штани. Вона поєднала вбрання з бежевими туфлями на підборах й зробила макіяж з акцентом на очах.

У 3 день після приїзду до Маямі Єлизавета Ястремська постала в стильному look. Вона обрала світлі джинси та оригінальний кроп-топ з помаранчевими смугастими вставками. Важливими деталями були персикова помада та локони.



Єлизавета Ястремська / Фото з інстаграму Єлизавети Ястремської

"Міс Україна" з'являлась на публіці в елегантній чорній сукні, що підкреслювала фігуру, і туфлях в тон.

Єлизавета Ястремська підкорила публіку, позувавши перед камерами у червоній обтислій сукні довжини максі. Вбрання вдало доповнювала бежева сумочка й сережки-підвіски. Цього разу волосся було зібране в пучок.



Єлизавета Ястремська / Фото з інстаграму Єлизавети Ястремської

Не менш казковим був образ "Міс України" в ніжно-блакитній сукні зі шлейфом. Стильні аксесуари робили аутфіт ще більш вишуканим.

Також Єлизавета Ястремська постала в обтислих чорних штанах, які доповнила білим атласних топом за 22 тисячі гривень. Спокусливе вбрання красуня довершила чорними лакованими туфлями-човниками і клатчем в тон. Елегантна зачіска та макіяж з акцентом на очі стали фінальними родзинками образу.

Нагадаємо, на самому конкурсі Єлизавета Ястремська з'явиться у двох бездоганних образах – відвертому національному костюмі в чорно-білих кольорах та спокусливій сукні червоного кольору з глибоким декольте та розрізом до стегон.