На сцені найпрестижнішого міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2020", який транслюватимуть 16 травня, володарка титулу "Міс Україна" постане в дизайнерській сукні від модного бренду Maxima. Про це інформує прес-служба.

Варто знати "Міс Україна" показала відверту сукню для конкурсу "Міс Всесвіт"

Для 27-річної Єлизавети Ястремської пошили розкішне червоне вбрання з глибоким декольте та вкрай відвертим розрізом до стегон. Верх і шлейф вечірньої сукні оздобили блискучим камінням і бісером. Вона ефектно підкреслила всі принади фігури "Міс України" – довгі підтягнуті ніжки та тендітні плечі, які залишилися відкритими.

Сукня "Міс України" для "Міс Всесвіт" / Фото прес-служба конкурсу краси

Сукня "Міс України" для "Міс Всесвіт" / Фото прес-служба конкурсу краси

Додамо, що до США Єлизавета Ястремська взяла п'ять валіз, вага яких перевалила за 100 кілограмів. Крім вечірньої сукні та національного вбрання, "Міс Україна" прихопила інший одяг і прикраси від українських брендів – Elenareva, Bevza, Samokish і the Coat Каті Сільченко.