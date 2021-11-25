Королівське подружжя було в робочій поїздці в ОАЕ. Її Величність поділилася, що вона завжди з гарним настроєм під час мандрівок у цю країну.
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Елегантний образ королеви Ранії
Королева постала перед камерою разом із чоловіком. Для перельоту Ранія обрала елегантну сукню вишневого кольору з принтом тай-дай. Вбрання було стриманим, з довгими рукавами та без декольте. Талію Її Величності підкреслив стильний пояс.
Волосся Ранія вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила макіяж у коричневих відтінках і одягнула сонцезахисні окуляри.
Королева Ранія з чоловіком / Фото з інстаграму королеви Ранії