Розіграно для статусу жертви, – Коля Сєрга відповів на закиди Регіни Тодоренко

Телеведуча Регіна Тодоренко звинуватила свого колегу Колю Сєргу в тому, що він хайпує на її імені та не відповідає на повідомлення. Відповіді довго не чекала. Чоловік показав листування з колегою, де чітко видно, що він їй відповідав.

Регіна заявила, що після смерті екскоханого в Бучі, писала Колі, однак той переглянув повідомлення, але не відповів. Сєрга не змовчав і показав скриншоти листування з Тодоренко, які підтверджують, що її слова є брехнею.

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Коля Сєрга відповів Регіні Тодоренко

Чоловік вирішив пояснити ситуацію. Він зазначив, що Регіна зображує з себе жертву, але це не змінює ставлення до неї та її позиції.

"Судячи з того, що Регіна мені писала, вона або забула, що я в неї в блоці, або це спеціально розіграно для статусу жертви у своїх сторіз, або якимось чином інстаграм заблокував для неї мене самостійно. Це не змінює мого ставлення до Регіни через її позицію щодо України та всіх тих жахів, які робить Росія, але створює додаткові питання", – написав співак у сторіз.

Коля Сєрга відповів Регіні Тодоренко / Скриншоти інстаграм-сторіз артиста

Конфлікт між Сєргою та Тодоренко