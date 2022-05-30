У рожевій сукні та еспадрильях: королева Летиція зачарувала ніжністю – фото

Іспанська королева Летиція відвідала відкриття Мадридського книжкового ярмарку. Для заходу, що відбувся у теплий весняний день, Її Величність обрала красиву рожеву сукню та ніжні еспадрильї.

Її Величність завжди зачаровує елегантністю. Днями королева Летиція продемонструвала публіці ніжний та водночас яскравий образ, який бездоганно підійде як для роботи, так і для прогулянок.

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Яскравий look королеви Летиції

Іспанська королева одягнула яскраво-рожеву сукню довжини нижче колін. Вбрання мало четвертні рукави та лаконічне декольте. Талію Летиція підкреслила тонким рожевим ремінцем. Оскільки сукня пошита з легкої тканини, то добре підійде для спекотної погоди. Такий look Її Величність поєднала з красивими еспадрильями, що мали вставки в тон сукні. Серед аксесуарів аутфіт довершили маленькі сережки-кільця.

Волосся Летиція розпустила та вклала у легкі локони. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах.



Королева Летиція у рожевій сукні / Фото з інстаграму Royal Fashion Police

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