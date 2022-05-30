У рожевій сукні та еспадрильях: королева Летиція зачарувала ніжністю – фото
Джерело:інстаграм Royal Fashion Police
Іспанська королева Летиція відвідала відкриття Мадридського книжкового ярмарку. Для заходу, що відбувся у теплий весняний день, Її Величність обрала красиву рожеву сукню та ніжні еспадрильї.
Її Величність завжди зачаровує елегантністю. Днями королева Летиція продемонструвала публіці ніжний та водночас яскравий образ, який бездоганно підійде як для роботи, так і для прогулянок.
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Яскравий look королеви Летиції
Іспанська королева одягнула яскраво-рожеву сукню довжини нижче колін. Вбрання мало четвертні рукави та лаконічне декольте. Талію Летиція підкреслила тонким рожевим ремінцем. Оскільки сукня пошита з легкої тканини, то добре підійде для спекотної погоди. Такий look Її Величність поєднала з красивими еспадрильями, що мали вставки в тон сукні. Серед аксесуарів аутфіт довершили маленькі сережки-кільця.
Волосся Летиція розпустила та вклала у легкі локони. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах.
Королева Летиція у рожевій сукні / Фото з інстаграму Royal Fashion Police
Виходи членів монарших сімей: останні образи
- На прем'єру фільму у Лондоні Кейт Міддлтон одягнула розкішну вечірню сукню чорного кольору з білими вставками на плечах.
- Під час ще одного виходу з коханим принцо Вільямом герцогиня Кембриджська одягала чорні класичні штани, молочну кофту та світло-бежевий піджак. Образи Кейт і Вільям довершили синьо-жовтими значками, які почепили біля серця. Подружжя під час усієї війни підтримує Україну та її народ.
- Єлизавета ІІ одягнула на робочу зустріч жовте вбрання з синіми квітами в капелюшку. Таким чином Її Величність без слів підтримала Україну. Перед цим королева побувала на кінному шоу з нагоди платинового ювілею свого правління. Тоді постала на червоній доріжці у блакитній сукні, розшитій камінням, та сірій шалі, яку накинула поверх неї.
- Королева Йорданії також зачарувала весняним образом. На одній з робочих зустрічей Ранія була в білих штанах бермудах і кольоровій блузі.