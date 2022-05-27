Візит Меган Маркл до техаського міста Увалді був неофіційним. Принц Гаррі цього разу не був поруч із коханою.

Дивіться також Батька Меган Маркл госпіталізували після інсульту, – ЗМІ

Меган Маркл вшанувала жертв стрілянини у Техасі

Дружина принца Гаррі приїхала в Увалді, як матір. Вона висловила свої співчуття та особисто підтримала людей, які переживають неймовірне горе.

Меган Маркл поклала букет білих троянд, що були перев'язані фіолетовою стрічкою, до хреста для 10-річної Узії Гарсії. Дівчинка стала однією з 19 учнів, які загинули під час стрілянини.

Меган Маркл вшанувала жертв стрілянини у Техасі / Фото з інстаграму Archewell

Стрілянина в Техасі: головне