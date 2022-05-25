Королева Ранія завжди зачаровує красою. Вона слідкує за трендами у моді і завжди постає перед публікою в ефектному вбранні.

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Весняний образ королеви Ранії

Для однієї з робочих зустрічей Її Величність обрала стильне та елегантне вбрання. Ранія постала перед публікою в трендових білих штанах бермудах. Поєднала їх з блузою білого, лавандового та коричневого кольорів і з принтом у клітинку. Вбрання мало об'ємні четвертні рукава, а талію підкреслив широкий коричневий пояс. З взуття королева обрала коричневі туфлі-човники на підборах.

Волосся Ранія вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах. Серед аксесуарів образ Її Величності довершили лаконічна сумочка в тон туфель, браслети та каблучки.



Весняний образ королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності

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