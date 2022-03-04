Розчулена Ольга Сумська привітала молодшу доньку з 20-річчям: "Готували тобі стільки сюрпризів"

Українська співачка Ольга Сумська напередодні вітала свою доньку Ганну з 20-річчям. Батьки планували влаштувати доньці красивий та пишний ювілей, але всі плани зруйнувала війна.

Донька Ганна від другого чоловіка Ольги – Віталія Борисюка 2 березня мала ювілей. Наразі невідомо, чи перебуває дівчина в Україні, але акторка розповідала, що відправила її у безпечне місце.

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"Наша рідна дівчинка, Ганнуся! Ось і настало твоє 20-річчя! Ці фото мирних часів такі зворушливі і милі серцю! Ми готували стільки сюрпризів, зустріч з родиною і друзями ще тиждень тому… А потім життя поділилося на до і після… Всією душею вірю, що все хороше і добре ще буде у твоєму житті, головне, щоб закінчилась війна і ми були разом! З днем народження!" – написала зворушена зіркова матуся.

На знімках дівчина щасливо обіймає надувні кульки, а також позує на дитячих фото разом з рідними. Підписники побажали дівчинці щасливого та мирного життя у коментарях. Зокрема долучились до привітань зіркові колеги Ольги: Катерина Бужинська та Павло Зібров, у якого самого нещодавно донька святкувала 25-річчя.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Варто додати, що поруч з щасливою датою у дім Ольги Сумської днями прийшла біда – з початком військових дій в Україні, 27 лютого, у неї померла мама – заслужена артистка України Ганна Сумська.

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