Roxolana поділилася, чому саме вона має перемогти на Нацвідборі та назвала головного конкурента

Вже сьогодні, 12 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Однією з тих, хто боротиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі, буде Roxolana.

Roxolana (справжнє ім'я – Роксолана Сирота) є однією з вісьмох фіналістів цьогорічного Нацвідбору. Вже через декілька годин вона у прямому ефірі презентує пісню GIRLZZZZ, з якою прагне представляти Україну в Турині.

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Чому Roxolana має перемогти на Нацвідборі

Напередодні фіналу артистка дала інтерв'ю, в якому зазначила, що унікальність її проєкту в тому, що робить і транслює сучасну, прогресивну, молодіжну та круту українську культуру. В кожному проєкті виконавиця створює симбіоз традицій і сучасного, а старовинні елементи використовує на сучасний лад.

Хочу показати, що українські музика та артисти можуть бути конкурентно спроможними й на закордонному ринку,

– наголосила Роксолана.

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Roxolana про конкурентів

Співачка зазначила, що у всіх фіналістів одна мета й має бути здорова, екологічна конкуренція. Вони всі мають працювати на одне благо, щоб люди обрали крутого артиста, який найкраще зможе представити Україну в Італії.

Мені здається, що Євробачення – це найбільш непередбачуваний конкурс, адже завжди дуже важко спрогнозувати, який настрій буде в людей і за яку пісню їм захочеться проголосувати,

– поділилася думками фіналістка.

Роксолана зауважила, що всі фіналісти дуже професійні. Всі учасники Нацвідбору спілкуються на репетиціях, у них склалася гарна атмосфера під час підготовки.