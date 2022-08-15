"Будь ласка, випусти її": ROXOLANA випустила пісню Скрябіна, про яку просив її загиблий колега

Співачка ROXOLANA нещодавно пережила трагедію – під час ракетного удару по центру Вінниці 14 липня загинув її звукорежисер Євген Коваленко. Як розповідала раніше артистка, саме він незадовго до своєї смерті просив у неї випустити версію пісні Скрябіна "Люди як кораблі".

Прем'єра треку "Люди як кораблі" відбулась 15 серпня – за 2 дні до дня народження Андрія Кузьменка, який би святкував 54-річчя. На наступний день після трагедії у Вінниці ROXOLANA дала невелике інтерв'ю у "Сніданку", де ненароком зізналась, що саме 14 липня вона мала випустити хіт Кузьми. І про це її дуже просив Євген Коваленко – загиблий звукорежисер.

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Він завжди чекав нас за лаштунками, тобто на всіх концертних паузах ми могли перекинутись кількома словами, пожартувати. І я згадала, як ми мали 14 липня випускати пісню Кузьми "Люди як кораблі". І я чомусь згадала, що саме він перший до мене підійшов і сказав: "Будь ласка, випусти її, тому що з першого разу я її обожнюю, вона мені дуже подобається",

– пригадувала ROXOLANA.

Варто додати, що прем'єра пісні "Люди як кораблі" вийшла подвійною, адже окрім релізу нової сучасної версії, ROXOLANA записала пісню в оркестровому аранжуванні. Попри те, що хіту вже 16 років, пісня не втратила своєї актуальності, вважає співачка.

ROXOLANA – Люди як кораблі: відео онлайн

"Ця пісня – одна з моїх найулюбленіших і заспівати її було моєю давньою мрією. Тому я надзвичайно вдячна представникам Кузьми, які надали нам дозвіл на виконання його пісні. Ми одразу включили її у свої виступи перед військовими і побачили, наскільки по-різному вони сприймають слова Андрія Кузьменка… Зараз – важкий час. Люди можуть почуватися розгубленими, наляканими і самотніми, але варто лише озирнутися довкола, простягнути руку і ти одразу розумієш, що поруч з тобою однодумці, які переживають те саме, що і ти, і які готові простягнути тобі руку у відповідь", – поділилась співачка.

У відеокліпі режисера Руслана Махова зняті не професійні актори, а волонтери, медики, переселенці з окупованих територій, у кожного з яких своя нелегка особиста історія.

У цьому світі ми, справді, всі різні, як ті кораблі – хтось може бути маленьким човником чи великим вітрильником, катером чи лайнером, але ми всі, українці, пливемо однією течією і маємо триматись разом, щоб досягти нашого берега, де нас чекає наша спільна перемога,

– переконана співачка.



ROXOLANA з героями кліпу "Люди як кораблі" / Фото пресслужби



Герої кліпу ROXOLANA / Фото пресслужби



Герої кліпу ROXOLANA / Фото пресслужби