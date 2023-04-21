На фронті загинув артист балету Одеської опери Ростислав Янчишен
Джерело:Євген Лавренчук
Соліст балету Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен загинув на війні в Україні. Чоловік став до лав війська добровольцем та був кулеметником.
Воїн родом із Кам’янця-Подільського не дожив місяць до свого 32-річчя. Про втрату повідомив у Facebook театральний режисер Євген Лавренчук.
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Лавренчук розповів, що коли Ростислава Янчишена не прийняли в лави ЗСУ, він пішов у тероборону, а згодом таки потрапив на фронт.
Патріот, доброволець. Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря. Вічна та світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!,
– написав він.
Відомо, коли Ростислава взяли в ЗСУ, він після навчання у військовому навчальному центрі відправився на схід, у Донецьку область. Служив кулеметником. Загинув воїн 19 квітня, фактично за місяць до 32-річчя.
На фронті загинув Ростислав Янчишен / Фото з соцмереж
Олександр Федьков, який був із Ростиславом у теробороні, у соцмережі назвав товариша справжнім сучасником незалежної України – фаховою, освіченою, патріотичною, оптимістичною людиною.
"Смс-листування та короткі розмови. Останній обмін привітаннями – на Великдень. І ось сьогодні: загинув… Прощавай, друже! Вічна пам’ять тобі! Рідним – щирі співчуття. Герою – Слава!", – додав Федьков.
Що відомо про Ростислава Янчишена
- Він народився 20 травня 1991 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області.
- Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету.
- Водночас мистецька діяльність не була перешкодою для активної громадянської позиції Ростислава. Він разом із балетною трупою театру об’їздив чимало країн.
До слова, днями на війні в Україні також загинув Андрій Касенюк – учасник популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського. Він боронив Україну як командир відділення артрозвідки, у нього залишилася дружина.