Касенюк днями отримав смертельне поранення. Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook. Також днями загинув талановитий музикант і диригент Костянтин Старовицький.

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Гурт повідомив, що 17 квітня Андрій не вийшов на зв'язок. Тепер стало відомо, що він загинув.

Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Андрій завжди залишиться в нашій пам'яті в наших серцях, у своїх творах, у відзнятих кліпах. Вічна пам'ять тобі, брате! На таких, як ти, витримала країна! Ти герой,

– написали колеги Андрія Касенюка.



Андрій Касенюк загинув на фронті / Фото гурту SilverTown

Вони зізнаються, що це дуже важка втрата для всіх, хто знав музиканта.

"Він був чи не єдиним у колективі, хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє свого гурту", – кажуть там.



Андрій Касенюк загинув на фронті / Фото гурту SilverTown

За словами музикантів, Касенюк ніколи не шкодував гроші на творчість, купував багато дорогого музичного обладнання.

Крім того, Андрій дуже хотів випустити альбом, постійно роздавав “рушійні копняки”, організовував увесь процес. Відомо, що гурт відзняв у вересні 2021 року кліп, але реліз так і не був випущений. Касенюк хотів це зробити під час війни, але не судилося.

Тепер його колеги пообіцяли розмістити кліп на своєму каналі у YouTube. Також буде дороблений альбом, зараз він готовий на 60%. "Андрій цього дуже і дуже прагнув. Майже усі треки були написані та аранжовані ним", – додали там.

У полеглого героя залишилася дружина Марія. У соцмережах жінка збирала на авто для підрозділу чоловіка, проте не встигла. "Стоп, коханий загинув!", – написала вона.



Андрій Касенюк з дружиною / Фото з соцмереж

Додамо, що восени 2022 року Андрій отримав поранення під час боїв у Луганській області. Але після місяця в госпіталі він знову повернувся на фронт.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині, друзям і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять.