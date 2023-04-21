Воин родом из Каменец-Подольского не дожил месяц до своего 32-летия. О потере сообщил в Facebook театральный режиссер Евгений Лавренчук.

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Лавренчук рассказал, что когда Ростислава Янчишена не приняли в ряды ВСУ, он пошел в терроборону, а потом попал на фронт.

Патриот, доброволец. Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха. Вечная и светлая память Герою! Красота не умирает!,

– написал он.

Известно, когда Ростислава взяли в ВСУ, он после учебы в военном учебном центре отправился на восток в Донецкую область. Служил пулеметчиком. Погиб воин 19 апреля фактически за месяц до 32-летия.



На фронте погиб Ростислав Янчишен / Фото из соцсетей

Александр Федьков, которй был с Ростиславом в терробороне, в соцсети назвал товарища настоящим современником независимой Украины – профессиональным, образованным, патриотическим, оптимистичным человеком.

"Смс-переписки и короткие разговоры. Последний обмен поздравлениями – на Пасху. И вот сегодня: погиб… Прощай, друг! Вечная память тебе! Родным – искренние соболезнования. Герою – Слава!", – добавил Федьков.

Что известно о Ростиславе Янчишене

Родился 20 мая 1991 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Получив хореографическую подготовку в киевском художественном вузе, он попал по разделу в Одесский национальный академический театр оперы и балета, где работал артистом балета.

В то же время, художественная деятельность не была препятствием для активной гражданской позиции Ростислава. Он вместе с балетной труппой театра объездил многие страны.

К слову, на днях на войне в Украине также погиб Андрей Касенюк – участник популярной рок-группы SilverTown из Каменской. Он защищал Украину как командир отделения артразведки, у него осталась жена.